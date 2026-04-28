Concert Conte Marie Gaillard La Closerie Étais-la-Sauvin

Étais-la-Sauvin

Concert Conte Marie Gaillard

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert Conte Marie Gaillard

Fabienne Avisseau propose une lecture-contée de l’histoire de Marie Gaillard, personnage central du récit nommé dans le spectacle. Le texte mis en voix porte le prénom et le nom de la protagoniste, Marie Gaillard, tel que présenté dans la narration.

La fête de La Closerie et son auberge espagnole s’achève à seize heures, et la séance de conte vient clore cette journée festive. La précision de l’horaire indique la fin de l’événement à seize heures et non à quinze heures trente.

Les spectateurs ayant assisté à la représentation ont relevé la justesse des intonations de Fabienne Avisseau, tant dans les passages de suspense que dans les moments drôles et émouvants. Ce retour du public concerne la prestation vocale et la qualité de l’interprétation offerte par la conteuse. .

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 83 47 28 16 lacloserie1@orange.fr

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English : Concert Conte Marie Gaillard

L’événement Concert Conte Marie Gaillard Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !