Spectacle Recyclerire par Chraz La Closerie Étais-la-Sauvin

Étais-la-Sauvin

Spectacle Recyclerire par Chraz

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07

Recyclerire au théâtre La Closerie à ETAIS LA SAUVIN présente Chraz dans un spectacle inédit sur le rire et ses mystères. Cette création invite le public à explorer la comédie sous un nouvel angle, mêlant satire et réflexion.

Chraz y interroge le rire: est-ce un simple phénomène musculaire, un mouvement de zygomatiques, ou un phénomène plus vaste et complexe? À travers un cours de rigologie à ambition interplanétaire, il décortique les mécanismes du comique avec esprit et provocation, prolongeant son travail satirique amorcé en 2018.

Artiste aux 15 ans d’expérience radio et 38 ans de scène, Chraz puise dans son parcours (Canal Plus, France Inter, festivals et salles qu’il a fondés en Auvergne) pour offrir un spectacle mêlant humour, engagement et écologie au quotidien. La mise en scène et les anecdotes personnelles enrichissent la performance et rapprochent le public de ses questionnements. .

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr

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English : Spectacle Recyclerire par Chraz

L’événement Spectacle Recyclerire par Chraz Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !