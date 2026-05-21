À cœur ouvert je vous écris La Closerie Étais-la-Sauvin

Étais-la-Sauvin

À cœur ouvert je vous écris

La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Pendant six ans, Anton Tchékhov a entretenu une correspondance avec Olga Knipper qui fut sa dernière épouse. Olga Knipper faisait partie des 39 membres fondateurs du Théâtre d’Art de Moscou créé en 1898. Elle avait incarné les héroïnes des pièces d’Anton Tchékhov lors de leur création à Moscou La Mouette, Gertrude, Hamlet, Les Trois Sœurs et La Cerisaie. Amélie Prévost et Xavier Clément ont puisé, dans ces lettres (600 à 800 sont cataloguées…) et dans certaines pièces de théâtre de l’écrivain russe, des textes forts qui les ont impressionnés. Et ils les effeuillent devant nous. Cette création avait clôturé la saison 2025. Pour les 20 ans de La Closerie les deux comédiens fétiches de La Closerie ont accepté de la revisiter et de l’enrichir de quelques saynètes. C’est du grand théâtre !

Afin de pouvoir accueillir un nombreux public, il y aura quatre représentations. .

La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr

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English : À cœur ouvert je vous écris

L’événement À cœur ouvert je vous écris Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !