Flamenco Danse et Chant en quatuor La Closerie Étais-la-Sauvin
Flamenco Danse et Chant en quatuor La Closerie Étais-la-Sauvin samedi 25 juillet 2026.
Étais-la-Sauvin
Flamenco Danse et Chant en quatuor
La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26
La Compagnie Anda Jaléo, représentée par Mathilde Ménager, Quentin Nedelcu, et XXXXX, défend le développement de la culture à travers des spectacles vivants où les danses accompagnent les chants traditionnels qui sont spécifiques à chaque ville. Dans ce concert de Flamenco, qui mêle guitare, chant, danse et palmas (claquements de mains), les danseurs, artistes de la scène flamenca lyonnaise, dégagent une énergie contagieuse, naviguant entre les genres profonds du répertoire traditionnel et des chansons espagnoles ou folkloriques plus connues du grand public. C’est un bel échange entre tradition et modernité. Tout est lumineux, puissant, incroyablement vivant… Quand les mots ne suffisent plus, le corps et les sonorités prennent le relais (…) Oui, la danse et la musique sont des langages émotionnels. .
La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr
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English : Flamenco Danse et Chant en quatuor
L’événement Flamenco Danse et Chant en quatuor Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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