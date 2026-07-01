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AGENDA · Étais-la-Sauvin

Fête de la moisson la Michotterie Étais-la-Sauvin

samedi 25 juillet 2026 · la Michotterie · Étais-la-Sauvin

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
la Michotterie
Adresse
Ferme de la Michotterie
Ville
89480 Étais-la-Sauvin
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Étais-la-Sauvin

Fête de la moisson

la Michotterie Ferme de la Michotterie Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Fête de la moisson organisé par la ferme La Michotterie retrouvez exposition et démonstration de vieux de matériel, lieuse, batteuse, etc. Plusieurs stands vous attendent, marché de producteurs, animaux de la ferme, tonte de moutons, concours de labour, animations enfants, balades a poneys, et dégustation de boudin. Restauration et buvette sur place  » jambon à la chablisienne et frites » réservation souhaitée.   .

la Michotterie Ferme de la Michotterie Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 80 75 47  adelard.seb@gmail.com

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English : Fête de la moisson

L’événement Fête de la moisson Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-07-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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