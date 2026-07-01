Fête de la moisson la Michotterie Étais-la-Sauvin
samedi 25 juillet 2026 · la Michotterie · Étais-la-Sauvin
Informations pratiques
Étais-la-Sauvin
Fête de la moisson
la Michotterie Ferme de la Michotterie Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Fête de la moisson organisé par la ferme La Michotterie retrouvez exposition et démonstration de vieux de matériel, lieuse, batteuse, etc. Plusieurs stands vous attendent, marché de producteurs, animaux de la ferme, tonte de moutons, concours de labour, animations enfants, balades a poneys, et dégustation de boudin. Restauration et buvette sur place » jambon à la chablisienne et frites » réservation souhaitée. .
la Michotterie Ferme de la Michotterie Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 85 80 75 47 adelard.seb@gmail.com
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English : Fête de la moisson
L’événement Fête de la moisson Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-07-01 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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