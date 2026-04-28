Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun La Closerie Étais-la-Sauvin
Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun La Closerie Étais-la-Sauvin dimanche 21 juin 2026.
Étais-la-Sauvin
Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun
La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun
Le duo formé par Laurence Karsenti et Daniel Benzakoun se produit en formation de piano à quatre mains. Ils jouent en duo ou avec orchestre depuis près de quarante ans sur des scènes internationales, y compris en Amérique. Le programme réunit des pièces de Johannes Brahms, Claude Debussy, Maurice Ravel et Antonín Dvořák. Ils ont remporté de nombreux prix internationaux et participent régulièrement à des festivals. Les pianistes avaient déjà joué à La Closerie en 2020 sur le piano quart de queue Chickering et proposent ici une seule représentation. .
La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun
L’événement Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Étais-la-Sauvin (Yonne)
- Rojéo et Muliette Théâtre de La Closerie Étais-la-Sauvin 9 mai 2026
- Hommage à Brel et à Barbara La Closerie Étais-la-Sauvin 23 mai 2026
- Spectacle Recyclerire par Chraz La Closerie Étais-la-Sauvin 6 juin 2026
- Humour musical interactif Étais-la-Sauvin 22 août 2026
- Le cabaret 3C La Closerie Étais-la-Sauvin 5 septembre 2026