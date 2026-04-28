Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun La Closerie Étais-la-Sauvin

Étais-la-Sauvin

Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun

Le duo formé par Laurence Karsenti et Daniel Benzakoun se produit en formation de piano à quatre mains. Ils jouent en duo ou avec orchestre depuis près de quarante ans sur des scènes internationales, y compris en Amérique. Le programme réunit des pièces de Johannes Brahms, Claude Debussy, Maurice Ravel et Antonín Dvořák. Ils ont remporté de nombreux prix internationaux et participent régulièrement à des festivals. Les pianistes avaient déjà joué à La Closerie en 2020 sur le piano quart de queue Chickering et proposent ici une seule représentation. .

La Closerie 17 route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr

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English : Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun

L’événement Concert Piano à quatre mains Duo Benzakoun Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-04-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !