Faites de la musique… La Closerie Étais-la-Sauvin

Étais-la-Sauvin

Faites de la musique…

La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

En solo, duo, trio, les amateurs sont les bienvenus sur la scène de La Closerie pour y célébrer leur amour de la musique. Qu’ils la pratiquent sous la douche, le matin, ou entre amis, le soir, qu’importe l’important, c’est que cela muse dans leurs cœurs… Et qu’en ce jour de fête, ils puissent flâner dans ce qui les passionne, sous le regard complice et bienveillant du public la musique… Que comme Charles Baudelaire, ils puissent déclarer La musique souvent me prend comme une mer Vers ma pâle étoile… Sous un plafond de brume ou dans un vaste éther, Je mets à la voile ; La poitrine en avant et les poumons gonflés Comme de la toile, J’escalade le dos des flots amoncelés Que la nuit me voile ; Je sens vibrer en moi toutes les passions D’un vaisseau qui souffre ; Le bon vent, la tempête et ses convulsions Sur l’immense gouffre Me bercent. D’autres fois, calme plat, grand miroir De mon désespoir ! (Les Fleurs du Mal) .

La Closerie 17 Route de Clamecy Étais-la-Sauvin 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 47 28 16 lacloserie1@lacloserie-spectacles.fr

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English : Faites de la musique…

L’événement Faites de la musique… Étais-la-Sauvin a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !