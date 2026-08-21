38 Hussards au fond d’un tiroir, Commune De Calais – Archives communales, Calais

Informations pratiques

38 Hussards au fond d’un tiroir Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Commune De Calais – Archives communales Pas-de-Calais

À partir de 12 ans. Jauge limitée à 70 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:25:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:25:00+02:00

Ce seul-en-scène propose une réflexion philosophique et décalée autour de la mémoire photographique, à partir d’une photographie de Hussards de 1901.

Grande salle du 3ᵉ étage du Centre Administratif Communal.

Régis Guigand, acteur, et le service Archives de la Ville de Calais

Commune De Calais – Archives communales 20 Quai de la Gendarmerie, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321466269 https://www.calais.fr/fr/Ville-de-Calais/la-mairie/archives-municipales [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 46 62 69 »}]

Ce seul-en-scène propose une réflexion philosophique et décalée autour de la mémoire photographique, à partir d’une photographie de Hussards de 1901.

© Archives municipales de Calais