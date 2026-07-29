38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles et Pierres fines Salle Camille Pagé Châtellerault
samedi 7 novembre 2026 · Salle Camille Pagé · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles et Pierres fines
Salle Camille Pagé Avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08
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Salle Camille Pagé Avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 39 01 49
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English : 38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles et Pierres fines
L’événement 38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles et Pierres fines Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-21 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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