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38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux Salle Camille Pagé Châtellerault

samedi 7 novembre 2026 · Salle Camille Pagé · Châtellerault

38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux Salle Camille Pagé Châtellerault

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle Camille Pagé
Adresse
Avenue Camille Pagé
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Tarif

Châtellerault

38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux

Salle Camille Pagé Avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 10:00:00
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08

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Salle Camille Pagé Avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 39 01 49 

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English : 38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux

L’événement 38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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