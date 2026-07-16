38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux Salle Camille Pagé Châtellerault

Informations pratiques

Châtellerault

38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux

Salle Camille Pagé Avenue Camille Pagé Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 10:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

.

Salle Camille Pagé Avenue Camille Pagé Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 39 01 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux

L’événement 38ème Bourse-Exposition Minéraux, Fossiles, Pierres fines et Bijoux Châtellerault a été mis à jour le 2026-07-16 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne