38ème Bourse multi-collections à l’église Saint-Pierre de Senlis Senlis
38ème Bourse multi-collections à l’église Saint-Pierre de Senlis Senlis dimanche 10 mai 2026.
Senlis
38ème Bourse multi-collections à l’église Saint-Pierre de Senlis
Place Saint-Pierre Senlis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:30:00
Date(s) :
2026-05-10
Vente de cartes postales, timbres, livres, bandes dessinées, pièces de monnaie, capsules de champagne, voitures miniatures , fèves, disques vinyles et toutes sortes de collections….
Vente de cartes postales, timbres, livres, bandes dessinées, pièces de monnaie, capsules de champagne, voitures miniatures , fèves, disques vinyles et toutes sortes de collections….
En collaboration avec les associations suivantes
L’Association Philatélique de Senlis
Les Amis de la Bibliothèque de Senlis
Tintin, c’est nous. .
Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 53 18 30 memoiresenlisienne@gmail.com
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English :
Sale of postcards, stamps, books, comics, coins, champagne capsules, miniature cars, broad beans, vinyl records and all kinds of collections….
L’événement 38ème Bourse multi-collections à l’église Saint-Pierre de Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-02-24 par Chantilly-Senlis Tourisme
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