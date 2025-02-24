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38ème Bourse multi-collections à l’église Saint-Pierre de Senlis Senlis

38ème Bourse multi-collections à l’église Saint-Pierre de Senlis Senlis dimanche 10 mai 2026.

Adresse : Place Saint-Pierre

Ville : 60300 Senlis

Département : Oise

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 0 0 Gratuit

Senlis

38ème Bourse multi-collections à l’église Saint-Pierre de Senlis

Place Saint-Pierre Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 17:30:00

Date(s) :
2026-05-10

Vente de cartes postales, timbres, livres, bandes dessinées, pièces de monnaie, capsules de champagne, voitures miniatures , fèves, disques vinyles et toutes sortes de collections….
Vente de cartes postales, timbres, livres, bandes dessinées, pièces de monnaie, capsules de champagne, voitures miniatures , fèves, disques vinyles et toutes sortes de collections….

En collaboration avec les associations suivantes
L’Association Philatélique de Senlis
Les Amis de la Bibliothèque de Senlis
Tintin, c’est nous.   .

Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 53 18 30  memoiresenlisienne@gmail.com

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English :

Sale of postcards, stamps, books, comics, coins, champagne capsules, miniature cars, broad beans, vinyl records and all kinds of collections….

L’événement 38ème Bourse multi-collections à l’église Saint-Pierre de Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-02-24 par Chantilly-Senlis Tourisme

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