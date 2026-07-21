3e Exposition-vente de Minéraux et Bijoux de Pesmes Salle des Voûtes Pesmes

Informations pratiques

Pesmes

3e Exposition-vente de Minéraux et Bijoux de Pesmes

Salle des Voûtes Esplanade du Château Pesmes Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-01

La troisième édition de l’exposition-vente de minéraux et bijoux de Pesmes vous invite à découvrir une grande diversité de pièces provenant du monde entier. Cristaux, minéraux de collection, géodes, pierres polies et bijoux en pierres naturelles seront présentés dans une ambiance conviviale. Débutants, collectionneurs et familles pourront admirer des spécimens remarquables, échanger avec un passionné et trouver des pièces pour tous les budgets. Une occasion unique de découvrir les richesses du monde minéral dans l’un des plus beaux villages de Franche-Comté. .

Salle des Voûtes Esplanade du Château Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté dgmineraux@gmail.com

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English : 3e Exposition-vente de Minéraux et Bijoux de Pesmes

L’événement 3e Exposition-vente de Minéraux et Bijoux de Pesmes Pesmes a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON