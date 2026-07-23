Informations pratiques

Pesmes

Pourceaugnac d’après l’oeuvre de Molière

Jardin Joly Pesmes Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Et quoi de plus naturel que de le voir débarquer, en plein air, pour une belle soirée d’été, dans une mise en scène malicieuse de la Cie Les Cas Brioles.

Un Molière. Un tréteau. Et si le théâtre classique débarquait… au cœur de votre village ?

Nous avons dépoussiéré le théâtre de tréteau — celui qui bravait déjà les foires et les censures au XVIIe siècle — pour le remettre au centre du village.

Ici, la frontière entre jeu et réalité s’efface les comédiennes et comédiens sortent du personnage, la pièce se regarde jouer. .

Jardin Joly Pesmes 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lescasbrioles@hotmail.com

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English : Pourceaugnac d’après l’oeuvre de Molière

L’événement Pourceaugnac d’après l’oeuvre de Molière Pesmes a été mis à jour le 2026-07-23 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY