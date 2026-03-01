3ème étape de la course Paris–Nice Village départ Cosne-Cours-sur-Loire

3ème étape de la course Paris–Nice

Village départ Place de la Pêcherie Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Début : 2026-03-10 10:00:00

fin : 2026-03-10 17:00:00

Le mardi 10 mars, la 3ème étape de Paris–Nice fera étape en Cœur de Loire, reliant Cosne-Cours-sur-Loire, ville de départ, à Pouilly-sur-Loire, ville d’arrivée. Avec la venue des meilleures équipes internationales, cet évènement sportif, largement relayé par les médias nationaux et internationaux, contribuera à faire découvrir notre territoire, nos communes et nos paysages à un large public.

Cette 3ème étape se disputera sous la forme d’un contre-la-montre par équipes. Vingt-deux équipes, composées chacune de sept coureurs, s’élanceront successivement sur un parcours chronométré de 23,5 kilomètres.

Le départ de la première équipe de l’étape sera donné à 15h10 à Cosne-Cours-sur-Loire, depuis la Place de la Pêcherie, où sera installée la rampe de lancement. L’arrivée de la dernière équipe est prévue à 17h devant la cave coopérative à Pouilly-sur-Loire.

Cette étape emmènera également les coureurs à la découverte de plusieurs communes du territoire. Le parcours reliera Cosne-Cours-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire en traversant successivement Saint-Père, Pougny, Saint-Martin-sur-Nohain, Saint-Laurent-l’Abbaye et Saint-Andelain. À l’issue de l’étape, cinq remises de prix seront organisées sur le podium à 17h10 devant la cave coopérative à Pouilly-sur-Loire.

À Cosne-Cours-sur-Loire, des animations à vocation pédagogique, sportive et conviviale seront proposées dès 10h, Place de la Pêcherie, puis à partir de 13h sur la place de l’Hôtel-de-Ville. À Pouilly-sur-Loire, les animations débuteront à 13h, sur le parking de la Poste, rue René Couard et avenue de la Tuilerie. L’Office de Tourisme Bourgogne Coeur de Loire sera présent sur la Place de la Pêcherie, dès 10h.

Retrouvez, en ligne, les informations pratiques et détaillées de cette journée. .

