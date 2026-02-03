ARTnimaux ! Poissons Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

ARTnimaux ! Poissons

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 12:15:00

fin : 2026-04-23 12:45:00

Date(s) :

2026-04-23

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, une famille d’animaux qui mène aux œuvres !

L’animal est au cœur des préoccupations du musée cette année, il mènera donc tout naturellement le visiteur curieux vers les œuvres qui le représentent. Passant du coq à l’âne, les familles d’animaux offriront l’occasion de découvertes artistiques et éclectiques… Ce mois-ci les POISSONS sont nos guides de visite, suivez-les !

Quel plus beau mois que celui d’avril pour mettre en lumière le poisson ? Si l’origine de la tradition du poisson d’avril reste obscure, tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit-là d’une plaisanterie, voire d’une tromperie. Etonnant lorsque l’on connaît la très forte symbolique, notamment religieuse, liée au poisson… moins étonnant peut-être lorsque l’on souligne la proximité équivoque entre la pêche et le péché !

Point de symbolisme au menu du jour, mais du poisson à votre menu artistique s’il vous plait, vous goûterez bien une alose à l’oseille, il paraît que cela dissout les arêtes ! Pour votre confort vous prendrez place au coin du feu sur un coffre à sel orné de poissons et mangerez dans cette assiette au pêcheur à la ligne en faïence de Nevers datée de 1730. Enfin, puisqu’en avril nous ne sommes pas à une folie près, voulez-vous chevaucher un poisson hilare en compagnie d’une jolie sirène ? Cela vous laisse pantois, muet comme une… n’hésitez pas à nous rejoindre, on vous montrera tout cela et on vous ouvrira à coup sûr l’appétit !

Le Musée de la Loire vous (pose un lapin) donne rendez-vous pour une petite pause méridienne culturelle et artistique. Vous n’avez pas d’autres chats à fouetter, vous ne craignez pas de devenir chèvre… ? Rejoignez-nous, à défaut de vous faire avaler des couleuvres, nous tâcherons de vous émerveiller chaque mois devant les plus belles représentations animales de notre exposition ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

