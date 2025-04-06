Salon Epicurien Rue Alphonse Baudin Cosne-Cours-sur-Loire

Salon Epicurien

Rue Alphonse Baudin Dans la cour du Vieux Château Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Le Rotary Club Cosne-Sancerre organise cette nouvelle édition du Salon Epicurien, au profit des actions du club. Situé cette année dans la cour du Vieux Château, de nombreux producteurs seront présents.

Et à l’occasion de ce salon, l’Office de Tourisme Bourgogne Cœur de Loire vous propose une immersion sensorielle au cœur des vins du territoire !

Côté Pouilly Fumé explorez La Cave aux Arômes© des Pouilly Fumé et laissez-vous guider à travers différentes familles d’arômes du Blanc Fumé, révélatrices de la finesse et de la complexité des vins.

Côté Coteaux du Giennois place au jeu avec des animations ludiques, reconnaissance d’arômes, memory ou encore dégustations à l’aveugle pour tester vos papilles.

Une expérience conviviale et interactive pour découvrir autrement les AOC du territoire… et éveiller tous vos sens ! .

Rue Alphonse Baudin Dans la cour du Vieux Château Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Salon Epicurien

L’événement Salon Epicurien Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bourgogne Coeur de Loire