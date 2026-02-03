Atelier Potion de sorcières Médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire

Atelier Potion de sorcières

Médiathèque 6 rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire

Jeudi 16 avril à 14h30 Potion de sorcières

Durée 2h Dès 6 ans, Tarif sortie 4€/adulte, 2€/enfant, 10€/famille

Avec le Service éducation à l’environnement

Entre imaginaire et découverte des plantes qui soignent, venez concevoir votre petite potion. Tournez trois fois autour du chaudron, un peu de bave de limace ou de poudre de fée et c’est prêt à être dégusté (ou pas) ! .

Médiathèque 6 rue des Forges Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 20 27 00

