40 ans concert anniversaire Gospel Châlons-en-Champagne
40 ans concert anniversaire Gospel Châlons-en-Champagne dimanche 14 juin 2026.
Châlons-en-Champagne
40 ans concert anniversaire Gospel
COLLEGIALE NOTRE DAME EN VAUX Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Tout public
L’ensemble Thibaut de Champagne et la chanteuse nord américaine Thérésa Thomason donne un concert gospel pour le 40eme anniversaire de la création du coeur. .
COLLEGIALE NOTRE DAME EN VAUX Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 03 59 35 38
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English : 40 ans concert anniversaire Gospel
L’événement 40 ans concert anniversaire Gospel Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne
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