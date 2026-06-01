Châlons-en-Champagne

40 ans concert anniversaire Gospel

COLLEGIALE NOTRE DAME EN VAUX Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-14 17:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Tout public

L’ensemble Thibaut de Champagne et la chanteuse nord américaine Thérésa Thomason donne un concert gospel pour le 40eme anniversaire de la création du coeur. .

COLLEGIALE NOTRE DAME EN VAUX Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 03 59 35 38

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English : 40 ans concert anniversaire Gospel

L’événement 40 ans concert anniversaire Gospel Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT de la Marne