400 ans de la Marine nationale : la bataille de la Chesapeake commémorée au Trocadéro Parvis du Trocadéro Paris
samedi 5 septembre 2026 · Parvis du Trocadéro · Paris
Informations pratiques
La bataille de la Chesapeake, remportée par la marine française en 1781 face à la flotte britannique, a joué un rôle décisif dans la guerre d’Indépendance des États-Unis.
Pour commémorer cet épisode historique, rendez-vous le samedi 5 septembre à partir de 21 h sur le parvis du Trocadéro. Au programme : une cérémonie militaire suivie d’un spectacle son et lumière qui retracera cette bataille marquante. Le spectacle son et lumière débutera à 21 h, après la cérémonie militaire.
Organisées partout en France en 2026, les célébrations des 400 ans de la Marine nationale mettent à l’honneur quatre siècles d’histoire maritime ainsi que les valeurs de courage, d’audace et d’engagement portées par la Marine.
Le 5 septembre 2026, le parvis du Trocadéro accueille une cérémonie militaire suivie d’un spectacle son et lumière pour commémorer la bataille de la Chesapeake. Cet événement s’inscrit dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine nationale.
Le samedi 05 septembre 2026
de à
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-09-05T00:00:00+02:00_2026-09-05T23:59:00+02:00
Parvis du Trocadéro Parvis du Trocadéro 75016 Paris
https://www.defense.gouv.fr/marine/400-ans-marine/nos-evenements?filter%5B%5D=432&filter%5B%5D=433&filter%5B%5D=438&filter%5B%5D=441
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