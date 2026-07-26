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400 ans de la Marine nationale : la bataille de la Chesapeake commémorée au Trocadéro Parvis du Trocadéro Paris

samedi 5 septembre 2026 · Parvis du Trocadéro · Paris

400 ans de la Marine nationale : la bataille de la Chesapeake commémorée au Trocadéro Parvis du Trocadéro Paris

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Parvis du Trocadéro
Adresse
Parvis du Trocadéro
Ville
75016 Paris
Département
Paris

La bataille de la Chesapeake, remportée par la marine française en 1781 face à la flotte britannique, a joué un rôle décisif dans la guerre d’Indépendance des États-Unis.

Pour commémorer cet épisode historique, rendez-vous le samedi 5 septembre à partir de 21 h sur le parvis du Trocadéro. Au programme : une cérémonie militaire suivie d’un spectacle son et lumière qui retracera cette bataille marquante. Le spectacle son et lumière débutera à 21 h, après la cérémonie militaire.

Organisées partout en France en 2026, les célébrations des 400 ans de la Marine nationale mettent à l’honneur quatre siècles d’histoire maritime ainsi que les valeurs de courage, d’audace et d’engagement portées par la Marine.

L'affiche du spectacle son et lumière de Marine Nationale, 4 personnages sur scène

Le 5 septembre 2026, le parvis du Trocadéro accueille une cérémonie militaire suivie d’un spectacle son et lumière pour commémorer la bataille de la Chesapeake. Cet événement s’inscrit dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine nationale.
Le samedi 05 septembre 2026
de à
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-05T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T01:59:59+02:00
Date(s) : 2026-09-05T00:00:00+02:00_2026-09-05T23:59:00+02:00

Parvis du Trocadéro Parvis du Trocadéro  75016 Paris
https://www.defense.gouv.fr/marine/400-ans-marine/nos-evenements?filter%5B%5D=432&filter%5B%5D=433&filter%5B%5D=438&filter%5B%5D=441


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