400 ans du lycée-collège Joseph Desfontaines Melle

400 ans du lycée-collège Joseph Desfontaines

2 place Aristide Briant Melle Deux-Sèvres

Pour fêter le quadricentenaire du lycée-collège Joseph Desfontaines, l’association des anciens organise une série d’événements de septembre 2026 à septembre 2027 conférences, visite guidée, balade décalée, théâtre, films, expositions, dictée du certificat d’études… .

2 place Aristide Briant Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine anciens.desfontaines@gmail.com

