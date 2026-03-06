400 ans du lycée-collège Joseph Desfontaines Melle
Pour fêter le quadricentenaire du lycée-collège Joseph Desfontaines, l’association des anciens organise une série d’événements de septembre 2026 à septembre 2027 conférences, visite guidée, balade décalée, théâtre, films, expositions, dictée du certificat d’études… .
2 place Aristide Briant Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine anciens.desfontaines@gmail.com
