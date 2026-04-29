40ème Bourse à la Créativité Rue Bistour Romans-sur-Isère
40ème Bourse à la Créativité Rue Bistour Romans-sur-Isère mardi 2 juin 2026.
Romans-sur-Isère
40ème Bourse à la Créativité
Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 18:00:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Le Kiwanis Romans Bourg de Péage organise la 40ème édition de la Bourse à la Créativité, cette année sur le thème de Gaudi.
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Rue Bistour Musée de la Chaussure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 23 67 64 contact@kiwanis-romans-bourgdepeage.com
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English :
Kiwanis Romans Bourg de Péage organizes the 40th edition of the Bourse à la Créativité, this year on the theme of Gaudi.
L’événement 40ème Bourse à la Créativité Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-24 par Valence Romans Tourisme
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