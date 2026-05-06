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43ème BROCANTE Chambon-sur-Voueize

43ème BROCANTE Chambon-sur-Voueize

43ème BROCANTE Chambon-sur-Voueize dimanche 19 juillet 2026.

Adresse : 7 place Delamarre

Ville : 23170 Chambon-sur-Voueize

Département : Creuse

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Chambon-sur-Voueize

43ème BROCANTE

7 place Delamarre Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 06:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Grande brocante 200 exposants , buvette et petite restauration   .

7 place Delamarre Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 44 60 06  cdfchambonsurvoueize@gmail.com

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English : 43ème BROCANTE

L’événement 43ème BROCANTE Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-05-06 par Creuse Confluence Tourisme

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