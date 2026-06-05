Festival du Merle Sauvage en Confluence Place Massy Chambon-sur-Voueize
Festival du Merle Sauvage en Confluence Place Massy Chambon-sur-Voueize dimanche 12 juillet 2026.
Chambon-sur-Voueize
Festival du Merle Sauvage en Confluence
Place Massy Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 20:30:00
Date(s) :
2026-07-12
L’ensemble Fera Merula propose un voyage musical dans l’Europe des XIIIe et XIVe siècles.
Gabriel Desbiolles cornemuses médiévales, flûtes, hautbois.
Simon Desbiolles luth, saz, percussions .
Place Massy Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47 aamcc23@gmail.com
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English : Festival du Merle Sauvage en Confluence
L’événement Festival du Merle Sauvage en Confluence Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-05 par Creuse Confluence Tourisme
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