Atelier réparation vélo Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize
Atelier réparation vélo Ressourcerie la Dynamo Chambon-sur-Voueize samedi 25 juillet 2026.
Chambon-sur-Voueize
Atelier réparation vélo
Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25 13:00:00
Date(s) :
2026-07-25
Un atelier pour apprendre réparer soi-même avec l’aide de Jérôme de Saxo-Vélo & co. Jauge 4 personnes max. .
Ressourcerie la Dynamo 1 ZA des granges Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 00 47 lesateliers.ladynamo@gmail.com
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English : Atelier réparation vélo
L’événement Atelier réparation vélo Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-15 par Creuse Confluence Tourisme
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