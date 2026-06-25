Balade poétique devant le bureau de Poste Chambon-sur-Voueize

mercredi 22 juillet 2026 · devant le bureau de Poste · Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Chambon-sur-Voueize

Balade poétique

devant le bureau de Poste Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:30:00

fin : 2026-07-22 19:45:00

Date(s) :

2026-07-22

Une balade poétique sur fond musical dans les rues du village.

Poésies et accompagnement originaux par Julien Dupoux.

Participation libre au chapeau. Durée 1h15 .

devant le bureau de Poste Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 69 59 27

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English : Balade poétique

L’événement Balade poétique Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-25 par Creuse Confluence Tourisme