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Festival du Merle Sauvage en Confluence place Massy Chambon-sur-Voueize

dimanche 12 juillet 2026 · place Massy · Chambon-sur-Voueize

Festival du Merle Sauvage en Confluence place Massy Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
place Massy
Adresse
abbatiale
Ville
23170 Chambon-sur-Voueize
Département
Creuse
Tarif

Chambon-sur-Voueize

Festival du Merle Sauvage en Confluence

place Massy abbatiale Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 19:00:00
fin : 2026-07-12 20:30:00

Date(s) :
2026-07-12

L’ensemble FERA MERULA propose un voyage dans l’Europe des XIIIe et XIVe siècles.
Gabriel Desbiolles cornemuses médiévales, flûtes, hautbois.
Simon Desbiolles luth, saz, percussions.   .

place Massy abbatiale Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 81 79 47  aamcc23@gmail.com

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English : Festival du Merle Sauvage en Confluence

L’événement Festival du Merle Sauvage en Confluence Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-06-19 par Creuse Confluence Tourisme

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