Chambon-sur-Voueize

Marché Nocturne

Place Aubergier Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 22:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Marché de producteurs de Pays composés uniquement de producteurs locaux et artisanaux qui privilégient le contact entre producteurs et consommateurs. En partenariat avec le réseau des agriculteurs Creusois Bienvenue à la ferme . .

Place Aubergier Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Marché Nocturne

L’événement Marché Nocturne Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-04-10 par Creuse Confluence Tourisme