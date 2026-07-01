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AGENDA · Chambon-sur-Voueize

Cascadeurs Monsters Vegas Chambon-sur-Voueize

dimanche 26 juillet 2026 · Chambon-sur-Voueize

Cascadeurs Monsters Vegas Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
PK du stade
Ville
23170 Chambon-sur-Voueize
Département
Creuse
Tarif

Chambon-sur-Voueize

Cascadeurs Monsters Vegas

PK du stade Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

Spectacle de cascadeurs. 90 min de show.
Participation du public avec les cascadeurs
Récupération de voitures épaves.   .

PK du stade Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 21 21 48 

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English : Cascadeurs Monsters Vegas

L’événement Cascadeurs Monsters Vegas Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme

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