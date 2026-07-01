AGENDA · Chambon-sur-Voueize
Cascadeurs Monsters Vegas Chambon-sur-Voueize
dimanche 26 juillet 2026 · Chambon-sur-Voueize
Informations pratiques
Chambon-sur-Voueize
Cascadeurs Monsters Vegas
PK du stade Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Spectacle de cascadeurs. 90 min de show.
Participation du public avec les cascadeurs
Récupération de voitures épaves. .
PK du stade Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 21 21 48
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English : Cascadeurs Monsters Vegas
L’événement Cascadeurs Monsters Vegas Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme
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