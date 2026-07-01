Informations pratiques

Chambon-sur-Voueize

Cascadeurs Monsters Vegas

PK du stade Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Spectacle de cascadeurs. 90 min de show.

Participation du public avec les cascadeurs

Récupération de voitures épaves. .

PK du stade Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 21 21 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cascadeurs Monsters Vegas

L’événement Cascadeurs Monsters Vegas Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme