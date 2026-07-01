Concert Abbatiale Sainte Valérie Place Massy Chambon-sur-Voueize

Informations pratiques

Chambon-sur-Voueize

Concert Abbatiale Sainte Valérie

Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 16:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Venez découvrir des œuvres de musique classique d’harmonium et de clavecin dans l’Abbatiale Ste-Valérie.

L’association Kia Ora Animations vous propose des moments de bonheur et de paix.

PARTICIPATION LIBRE

Claviériste Quintus BLUNDELL (ARSM)

Diplômé des Conservatoires royaux de musique du Royaume-Uni, Quintus Blundell (un néo-zélandais) est professeur particulier de piano et d’harmonium. Il est président de Kia Ora Animations, une association dont l’objectif est de promouvoir l’amour de la musique en donnant des concerts dans les églises, les restaurants, les EHPAD, etc. .

Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 83 56 kiaorachambon@gmail.com

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English : Concert Abbatiale Sainte Valérie

L’événement Concert Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Confluence Tourisme