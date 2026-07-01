Concert Abbatiale Sainte Valérie Place Massy Chambon-sur-Voueize
dimanche 26 juillet 2026 · Place Massy · Chambon-sur-Voueize
Informations pratiques
Chambon-sur-Voueize
Concert Abbatiale Sainte Valérie
Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 16:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-02 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30
Venez découvrir des œuvres de musique classique d’harmonium et de clavecin dans l’Abbatiale Ste-Valérie.
L’association Kia Ora Animations vous propose des moments de bonheur et de paix.
PARTICIPATION LIBRE
Claviériste Quintus BLUNDELL (ARSM)
Diplômé des Conservatoires royaux de musique du Royaume-Uni, Quintus Blundell (un néo-zélandais) est professeur particulier de piano et d’harmonium. Il est président de Kia Ora Animations, une association dont l’objectif est de promouvoir l’amour de la musique en donnant des concerts dans les églises, les restaurants, les EHPAD, etc. .
Place Massy Abbatiale Ste Valérie Chambon-sur-Voueize 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 04 83 56 kiaorachambon@gmail.com
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English : Concert Abbatiale Sainte Valérie
L’événement Concert Abbatiale Sainte Valérie Chambon-sur-Voueize a été mis à jour le 2026-07-03 par Creuse Confluence Tourisme
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