Informations pratiques

Bourges

44 ème Fête des Marais

Marais des Prébendes Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-30 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Fête des Marais une journée au cœur de la nature vivante !

Venez célébrer les marais dans une ambiance conviviale et familiale ! Entre découvertes, animations et rencontres, plongez dans un univers naturel riche et préservé où faune, flore et traditions locales se dévoilent. .

Marais des Prébendes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 84 69 86 asso.patrimoine.marais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

F%EAte des Marais: A Day in the Heart of Thriving Nature!

L’événement 44 ème Fête des Marais Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES