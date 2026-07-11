44 ème Fête des Marais Bourges
samedi 29 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
44 ème Fête des Marais
Marais des Prébendes Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Fête des Marais une journée au cœur de la nature vivante !
Venez célébrer les marais dans une ambiance conviviale et familiale ! Entre découvertes, animations et rencontres, plongez dans un univers naturel riche et préservé où faune, flore et traditions locales se dévoilent. .
Marais des Prébendes Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 43 84 69 86 asso.patrimoine.marais@gmail.com
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English :
F%EAte des Marais: A Day in the Heart of Thriving Nature!
L’événement 44 ème Fête des Marais Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES
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