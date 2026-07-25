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Projection cinématographique Les petites histoires de la Grande Guerre Bourges

mercredi 19 août 2026 · Bourges

Projection cinématographique Les petites histoires de la Grande Guerre Bourges

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Avenue de Dun-sur-Auron
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Projection cinématographique Les petites histoires de la Grande Guerre

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 15:00:00

Date(s) :
2026-08-19

La Grande Guerre racontée à hauteur d’enfant.
Le Musée du Train et des Équipages militaires propose une projection cinématographique en famille autour des Petites histoires de la Grande Guerre . Une manière accessible et originale de découvrir cette période de l’Histoire à travers des récits adaptés aux plus jeunes. Partie 2   .

Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50  coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr

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English :

The Great War Told from a Child’s Perspective.

L’événement Projection cinématographique Les petites histoires de la Grande Guerre Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES

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