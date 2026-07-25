Projection cinématographique Les petites histoires de la Grande Guerre Bourges
mercredi 19 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Projection cinématographique Les petites histoires de la Grande Guerre
Avenue de Dun-sur-Auron Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 15:00:00
Date(s) :
2026-08-19
La Grande Guerre racontée à hauteur d’enfant.
Le Musée du Train et des Équipages militaires propose une projection cinématographique en famille autour des Petites histoires de la Grande Guerre . Une manière accessible et originale de découvrir cette période de l’Histoire à travers des récits adaptés aux plus jeunes. Partie 2 .
Avenue de Dun-sur-Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 68 74 50 coralie2.da-rocha@intradef.gouv.fr
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English :
The Great War Told from a Child’s Perspective.
L’événement Projection cinématographique Les petites histoires de la Grande Guerre Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES
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