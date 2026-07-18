Informations pratiques

Bourges

Concert Humouristique La Cantine des Scouts du Boeuf à 1000 pattes

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une chorale pas comme les autres, où les voix se mêlent, les sourires s’attrapent et la chanson devient une grande fête collective bienvenue à La Cantine des Scouts du Bœuf à 1000 Pattes !

La Cantine des Scouts du Bœuf à 1000 Pattes invite le public à vivre une expérience musicale joyeusement décalée, entre chorale participative, spectacle et grand moment de partage. Ici, pas besoin d’être un chanteur confirmé chacun est convié à entrer dans la ronde, à donner de la voix et à participer à une aventure humaine et musicale unique. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

A choir unlike any other, where voices blend, smiles spread, and singing becomes one big collective celebration: welcome to *La Cantine des Scouts du Bœuf* at 1000 Pattes!

L’événement Concert Humouristique La Cantine des Scouts du Boeuf à 1000 pattes Bourges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT BOURGES