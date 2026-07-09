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Concert Pride & Joy Bourges

jeudi 13 août 2026 · Bourges

Concert Pride & Joy Bourges

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Gordaine
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Concert Pride & Joy

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:30:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Pride & Joy l’émotion à l’état pur !
Avec Pride & Joy, place à l’essentiel une guitare, des voix et une intensité sincère. Le duo revisite avec sensibilité et énergie des morceaux qui parlent au cœur, entre douceur, puissance et complicité musicale.   .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00 

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English :

Pride & Joy: Emotion in its purest form!

L’événement Concert Pride & Joy Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES

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