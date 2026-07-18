Concert Humoristique Les Frères Jacquard Bourges
vendredi 14 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Humoristique Les Frères Jacquard
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 21:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Un voyage musical complètement décalé, une caravane d’humour et de chansons détournées Les Frères Jacquard embarquent le public pour une aventure aussi loufoque qu’irrésistible.
Avec Ze New Bamboche en Jacquaravane, Les Frères Jacquard revisitent la chanson avec leur talent inimitable pour le détournement, la fantaisie et l’absurde. À mi-chemin entre concert et spectacle humoristique, ils transforment chaque morceau en terrain de jeu, mêlant reprises improbables, arrangements virtuoses et situations cocasses. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
A completely off-the-wall musical journey, a parade of humor and quirky songs: Les Frères Jacquard take the audience on an adventure that’s as zany as it is irresistible.
L’événement Concert Humoristique Les Frères Jacquard Bourges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT BOURGES
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