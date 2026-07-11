Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges
dimanche 9 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry
Place Etienne Dolet Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry un voyage musical avec Anne-Isabelle de Parcevaux !
Laissez-vous séduire par l’interprétation d’Anne-Isabelle de Parcevaux, organiste passionnée, lors d’un concert où la majesté de l’orgue dévoile toute la richesse de son expression musicale. .
Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire orguecathedralebourges@gmail.com
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English :
« Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry »: A Musical Journey with Anne-Isabelle de Parcevaux!
L’événement Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES
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