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Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges

dimanche 9 août 2026 · Bourges

Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Place Etienne Dolet
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 17:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry un voyage musical avec Anne-Isabelle de Parcevaux !
Laissez-vous séduire par l’interprétation d’Anne-Isabelle de Parcevaux, organiste passionnée, lors d’un concert où la majesté de l’orgue dévoile toute la richesse de son expression musicale.   .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire   orguecathedralebourges@gmail.com

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English :

« Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry »: A Musical Journey with Anne-Isabelle de Parcevaux!

L’événement Concert Les Très Riches Heures de l’Orgue en Berry Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES

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