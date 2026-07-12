Concert Tankus Bourges
samedi 8 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Tankus
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Un cabaret déjanté sous haute tension Tankus fait exploser les codes avec un rock incandescent porté par une section cuivrée survoltée.
Avec son univers de cabaret rock cuivré, Tankus livre un show aussi théâtral qu’électrisant. Porté par une énergie brute et une présence scénique débordante, le groupe mêle rock, funk, jazz et influences festives dans un tourbillon sonore irrésistible. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
A wild, high-energy cabaret: Tankus shatters conventions with incandescent rock driven by an electrifying brass section.
L’événement Concert Tankus Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES
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