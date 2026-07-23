Informations pratiques

Bourges

Ateliers floraux chez Mélodie

150A Rue de Lazenay Bourges Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08

Partagez un moment créatif et convivial autour des fleurs, seul(e), en famille ou entre amis, au cœur de l’atelier chaleureux de Mélodie.

Envie de ralentir, de créer, de vous entourer de beauté ? Mélodie vous invite à découvrir sa programmation d’ateliers floraux pour 2025 et 2026.

Laissez-vous guider dans l’art de la composition florale, repartez avec votre création et un vrai moment de douceur. Adultes comme enfants sont les bienvenus, pour des ateliers mêlant créativité, nature et bonne humeur.

La durée de chaque atelier est de 2 heures. .

150A Rue de Lazenay Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 21 30 04 melodie.fleurs-sechees@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Share a creative and convivial moment around flowers, alone, with family or friends, in the heart of Mélodie?s warm and welcoming workshop.

L’événement Ateliers floraux chez Mélodie Bourges a été mis à jour le 2026-07-23 par OT BOURGES