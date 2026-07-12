Informations pratiques

Bourges

Concert O c’est nous

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une bouffée d’air frais, des mélodies qui accrochent et une énergie solaire O C’est Nous réinvente la pop folk avec spontanéité et fraîcheur.

Avec son univers de fresh pop folk, le groupe O C’est Nous propose une musique lumineuse et accessible, portée par des mélodies entêtantes et des textes sincères. Entre douceur acoustique et rythmes entraînants, leur répertoire oscille avec naturel entre intimité et énergie communicative. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

A breath of fresh air, catchy melodies, and radiant energy: O C’est Nous reinvents folk pop with spontaneity and freshness.

L’événement Concert O c’est nous Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES