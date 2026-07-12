Concert O c’est nous Bourges
vendredi 7 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert O c’est nous
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Une bouffée d’air frais, des mélodies qui accrochent et une énergie solaire O C’est Nous réinvente la pop folk avec spontanéité et fraîcheur.
Avec son univers de fresh pop folk, le groupe O C’est Nous propose une musique lumineuse et accessible, portée par des mélodies entêtantes et des textes sincères. Entre douceur acoustique et rythmes entraînants, leur répertoire oscille avec naturel entre intimité et énergie communicative. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
A breath of fresh air, catchy melodies, and radiant energy: O C’est Nous reinvents folk pop with spontaneity and freshness.
L’événement Concert O c’est nous Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES
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