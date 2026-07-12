Informations pratiques

Bourges

Concert PMO in Bourges

Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Vivaldi en majesté, porté par l’élan vibrant du PMO et la direction de Claire Gibault…

Sous la direction de Claire Gibault, le Paris Mozart Orchestra (PMO) fait résonner toute la vitalité et l’éclat de la musique d’Antonio Vivaldi. Entourée des musiciens du PMO et avec la participation d’Éric Lacrouts, cette soirée met à l’honneur l’un des compositeurs les plus emblématiques du répertoire baroque. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

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English :

Vivaldi in all his majesty, carried by the vibrant energy of the PMO and Claire Gibault’s conducting?

L’événement Concert PMO in Bourges Bourges a été mis à jour le 2026-07-12 par OT BOURGES