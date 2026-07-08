Informations pratiques

Bourges

Visite Express de l’Exposition Elles Parcours Féminins, de l’Atelier au Musée

Place Etienne Dolet Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 13:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Une visite express pour découvrir l’exposition Elles et le parcours de femmes artistes à la Maison des Musées.

Dans le cadre de la programmation autour de l’exposition Elles Parcours féminins, de l’atelier au musée , la Maison des Musées propose une visite express le vendredi 7 août à 12h30. Ce rendez-vous permet de découvrir, en format court, une exposition consacrée aux femmes artistes et à leur place dans les collections patrimoniales. Une pause culturelle idéale pour porter un nouveau regard sur les œuvres, les parcours et les techniques présentés. Gratuit, sans inscription. Rendez-vous à la Maison des Musées. .

Place Etienne Dolet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

A quick tour to discover the “Elles” exhibition and the journey of women artists at the Maison des Musées.

L’événement Visite Express de l’Exposition Elles Parcours Féminins, de l’Atelier au Musée Bourges a été mis à jour le 2026-07-08 par OT BOURGES