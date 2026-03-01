Sortie Nature Balade Crépusculaire Bourges

Sortie Nature Balade Crépusculaire

Vivez la magie du crépuscule lors d’une balade nature au Marais boisé du Val d’Auron.

Le mercredi 12 août, laissez-vous guider pour une balade crépusculaire au Marais boisé du Val d’Auron à Bourges. À l’heure où le soleil se couche, la faune s’anime et dévoile un autre visage de la nature. Cette sortie est l’occasion d’observer et d’écouter les espèces actives en fin de journée, dans une atmosphère paisible et immersive. Une expérience privilégiée pour découvrir la biodiversité autrement. Animation gratuite, sur réservation obligatoire auprès de l’association Nature 18. Rendez-vous au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges.

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

Experience the magic of twilight on a nature walk through the wooded marshes of the Val d?Auron.

