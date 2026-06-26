Bourges

Animation Roller Disco à la Patinoire

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Enfilez vos rollers pour une soirée disco à la Patinoire de Bourges, animée par un DJ sous la boule à facettes.

La Patinoire de Bourges propose une soirée Roller disco le samedi 8, de 20h à 23h, dans le cadre de sa programmation estivale. Animée par un DJ et placée sous le signe de la fête, cette animation invite petits et grands à profiter de la piste en rollers dans une ambiance disco, lumineuse et conviviale. Un rendez-vous idéal pour partager un moment original entre amis ou en famille, au son de la musique et sous la boule à facettes. 5 .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01

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English :

Put on your roller skates for a disco night at the Bourges Ice Rink, featuring a DJ under the mirror ball.

L’événement Animation Roller Disco à la Patinoire Bourges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES