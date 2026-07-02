Informations pratiques

Bourges

Visite Express Le Jardin des Prés Fichaux

Boulevard de la République Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 12:30:00

fin : 2026-08-11 13:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Les visite de l’été de la Ville d’Art et d’Histoire

Une visite express pour découvrir le jardin des Prés Fichaux, remarquable écrin paysager au cœur de Bourges.

Le mardi 11 août, profitez d’une visite express gratuite de 30 minutes consacrée au jardin des Prés Fichaux. Au départ de l’entrée place Parmentier, laissez-vous guider à la découverte de ce jardin emblématique de Bourges, apprécié pour son atmosphère paisible et son intérêt paysager. Cette pause culturelle, proposée de 12h30 à 13h, vous permettra de d’en savoir plus sur l’histoire et les particularités de ce lieu de promenade incontournable. Une belle occasion de redécouvrir le patrimoine végétal de la ville sur le temps du midi. .

Boulevard de la République Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38

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English :

Summer Tours of the City of Art and History

L’événement Visite Express Le Jardin des Prés Fichaux Bourges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT BOURGES