Sortie Nature Les Mal-Aimés Bourges

Sortie Nature Les Mal-Aimés

Le Val d’Auron Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Changez de regard sur les “mal-aimés” de la nature lors d’une sortie au Marais boisé du Val d’Auron.

Participez à une sortie nature au Marais boisé du Val d’Auron à Bourges consacrée aux espèces souvent mal-aimées. Insectes, araignées ou autres petites bêtes méconnues vous révèleront leur véritable rôle dans l’équilibre des écosystèmes. Cette animation propose de dépasser les peurs et les idées reçues pour mieux comprendre leur utilité et leur importance pour la biodiversité locale. Une découverte pédagogique et accessible à tous. Animation gratuite, sur réservation obligatoire auprès de l’association Nature 18. Rendez-vous au parking de l’ancienne plage du Lac d’Auron à Bourges.

Suivre les panneaux Marais du Val d’Auron. .

Le Val d’Auron Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 76 26 contact@nature18.org

English :

Take a fresh look at nature?s ?unloved? on an outing to the Val d?Auron wooded marsh.

