Informations pratiques

Bourges

Concert Rien dans ton folk

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Cap sur les grands espaces avec Rien dans ton folk !

Embarquez pour un voyage musical au cœur du old-time et du bluegrass. Entre banjo, guitares et harmonies chaleureuses, le groupe vous invite à une escapade authentique et dépaysante, aux airs de routes américaines et de soirées conviviales. .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Head out into the great outdoors with *Rien dans ton folk*!

L’événement Concert Rien dans ton folk Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES