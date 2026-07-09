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Concert Rien dans ton folk Bourges

jeudi 20 août 2026 · Bourges

Concert Rien dans ton folk Bourges

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Place Gordaine
Ville
18000 Bourges
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bourges

Concert Rien dans ton folk

Place Gordaine Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Cap sur les grands espaces avec Rien dans ton folk !
Embarquez pour un voyage musical au cœur du old-time et du bluegrass. Entre banjo, guitares et harmonies chaleureuses, le groupe vous invite à une escapade authentique et dépaysante, aux airs de routes américaines et de soirées conviviales.   .

Place Gordaine Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00 

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English :

Head out into the great outdoors with *Rien dans ton folk*!

L’événement Concert Rien dans ton folk Bourges a été mis à jour le 2026-07-09 par OT BOURGES

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