Bourges

Soirée de Clôture à la Patinoire

30 Rue du Pré Doulet Bourges Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 23:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Terminez l’été en musique à la Patinoire de Bourges avec une soirée roller Top 50 animée par un DJ.

La Patinoire de Bourges clôture sa programmation estivale avec une soirée roller festive le samedi 22, de 20h à 23h. Animée par un DJ, cette soirée de clôture met à l’honneur le meilleur du Top 50 pour patiner en musique dans une ambiance conviviale et dynamique. Entre grands succès incontournables et esprit rétro, petits et grands sont invités à profiter d’un dernier rendez-vous estival sur la piste, à partager entre amis ou en famille. 5 .

30 Rue du Pré Doulet Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 01

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English :

End the summer with music at the Bourges Ice Rink with a Top 50 roller skating party hosted by a DJ.

L’événement Soirée de Clôture à la Patinoire Bourges a été mis à jour le 2026-06-26 par OT BOURGES