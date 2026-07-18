Concert Bungalow Sisters Bourges
vendredi 21 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Bungalow Sisters
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 21:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Trois voix, une énergie pétillante et un swing irrésistible les Bungalow Sisters font revivre l’esprit du jazz avec élégance, malice et bonne humeur.
Les Bungalow Sisters plongent le public dans un univers où le swing, le jazz vocal et les harmonies raffinées se rencontrent avec fraîcheur et modernité. Porté par la complicité de leurs voix et une interprétation pleine de charme, le trio revisite l’esprit des grands ensembles vocaux tout en y apportant sa propre personnalité. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
Three voices, sparkling energy, and an irresistible swing: the Bungalow Sisters bring the spirit of jazz back to life with elegance, mischief, and good humor.
L’événement Concert Bungalow Sisters Bourges a été mis à jour le 2026-07-15 par OT BOURGES
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