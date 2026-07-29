Informations pratiques

Bourges

Salon Broc’Land Geek

8 Rue Paul Commenge Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 09:00:00

fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Plongez dans l’univers de la pop culture à Broc’Land Geek, entre rétrogaming, mangas, Pokémon, cosplay, jouets vintage et créations originales.

Dimanche 16 août 2026, de 9h à 17h, la Halle au Blé de Bourges accueille Broc’Land Geek, le rendez-vous des passionnés de pop culture. Sur place, venez à la rencontre d’exposants, de créateurs, d’illustrateurs et de collectionneurs. C’est l’occasion idéale de plonger dans l’univers du rétrogaming, des mangas, de Pokémon, de la fantasy et des jouets vintage. De nombreuses animations rythmeront la journée. Profitez d’un espace de jeux en libre accès et participez à des tournois sur Mario Kart, Street Fighter et Guitar Hero. Vous trouverez également une bourse d’échange de cartes, un concours cosplay et un espace photo pour immortaliser vos moments forts.

Quatre univers thématiques et gourmands viennent compléter cette journée conviviale et intergénérationnelle. .

8 Rue Paul Commenge Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 6 68 31 79 05 tandem.events71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dive into the world of pop culture at %E0 Broc?Land Geek, featuring retro gaming, manga, Pokémon, cosplay, vintage toys, and original creations.

L’événement Salon Broc’Land Geek Bourges a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES