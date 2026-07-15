Concert Amassà Bourges
samedi 15 août 2026 · Bourges
Informations pratiques
Bourges
Concert Amassà
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 21:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Des racines profondes aux sonorités d’aujourd’hui Amassa fait vibrer les musiques traditionnelles dans un souffle nouveau, entre héritage et création.
Avec Amassa, les musiques traditionnelles se réinventent et prennent une nouvelle dimension. Le groupe explore les richesses des répertoires populaires pour les transformer en un voyage sonore vivant, porté par des arrangements actuels et une énergie communicative. .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 80 00
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English :
With deep roots and a contemporary sound: Amassa breathes new life into traditional music, blending heritage and creativity.
L’événement Concert Amassà Bourges a été mis à jour le 2026-07-11 par OT BOURGES
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