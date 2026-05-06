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44ème Foire Exposition 22 septembre Loudun

44ème Foire Exposition 22 septembre Loudun

44ème Foire Exposition 22 septembre Loudun mardi 22 septembre 2026.

Adresse : Boulevard du Maréchal Leclerc

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : mardi 22 septembre 2026

Fin : mardi 22 septembre 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Loudun

44ème Foire Exposition 22 septembre

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-09-22 21:00:00

Date(s) :
2026-09-22

17H Tirage de la tombola du Comité au podium central de la foire
A partir de 18h Animations équestres par les Ecuries Emma Dambrine de Loudun
Mardi soir Intérieur Auberge, Groupe SO AND CO années 80   .

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38 

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English : 44ème Foire Exposition 22 septembre

L’événement 44ème Foire Exposition 22 septembre Loudun a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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