Loudun

44ème Foire Exposition 22 septembre

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-09-22 21:00:00

Date(s) :

2026-09-22

17H Tirage de la tombola du Comité au podium central de la foire

A partir de 18h Animations équestres par les Ecuries Emma Dambrine de Loudun

Mardi soir Intérieur Auberge, Groupe SO AND CO années 80 .

Boulevard du Maréchal Leclerc Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 15 38

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English : 44ème Foire Exposition 22 septembre

L’événement 44ème Foire Exposition 22 septembre Loudun a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme du Pays Loudunais